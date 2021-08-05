Певица поделилась новым снимком в Instagram.

Опальная певица Ани Лорак сейчас отдыхает в Турции в одном из пятизвездочных отелей.

С отдыха она делится яркими снимками на своей страничке в Instagram.

Так, на одном из кадров певица позирует в джинсовых мини-шортиках и черном кроп-топе. На ножки она надела шлепанцы, и взяла с собой сумку от всемирно известного бренда PRADA. Кроме того, Лорак дополнила такой летний аутфит темными солнцезащитными очками.

"Шорты - моя любимая одежда летом", - подписала фото Лорак.

"Ваш стиль - это огонь", "Красавица, вам идет абсолютно все", "Дива, как всегда, на стиле", "С вашими ногами грех не любить шорты", "Шикарная", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич