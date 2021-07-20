Артем Вознюк также пообещал "гнать поганой метлой нациков".

Украинский активист Сергей Стерненко опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал, как организатор концертов Ани Лорак в Одессе Артем Вознюк отзывался об украинизации.

Оказывается, что Вознюк готов "воевать за русский язык" и "гнать поганой метлой нациков". Также на его страничке в соцсети изображена георгиевская лента, которая запрещена в Украине, и флаг России.

"А это организатор концерта Ани Лорак в Одессе. Артем Вознюк, владелец кинотеатра "Москва". Писал, что украинское будущее в Украине это "херня" и обещал "гонят нациков". Выступления Лорак запланированы в клубе Итака на 16 и 17 августа", – сообщил активист.

Кто такой Артем Вознюк:

Вознюк является владельцем "Просто Ради.О" и сети крупных кинотеатров "Одесса-Кино" в Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Он выступает за то, чтобы в Украине вторым государственным языком был русский. Более того, он был неоднократно замечен в украинофобии и имеет откровенные пророссийские взгляды.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич