Новость об этом сильно обрадовала российские СМИ, которые поливают звездную пару грязью.

Дом Аллы Пугачева и Максима Галкина в Израиле ограбили. В жилище артистов, которые выехали из РФ на фоне полномасштабной войны в Украине, ворвались воры.

Об этом сообщила российская журналистка Алена Жигалова. Новость об ограблении Пугачевой и Галкина она преподнесла с нескрываемым ехидством, явно подыгрывая кремлевской пропаганде.

По словам Жигаловой, подписчики из Израиля рассказали о неприятном событии, которое случилось в жизни Галкина и Пугачевой. Они якобы точно знают, что грабители "перевернули" весь дом звездной пары и забрали оттуда все ценное.

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"Жизнь Аллы Пугачевой в Израиле не такая сказочная, как пытаются показать. Местные подписчики пишут нам, что дом певицы в Кесарии ограбили. Воры взломали камеры видеонаблюдения, после чего украли ценные вещи и деньги на сумму 500 тысяч долларов. Делом занимается полиция", - заявила Жигалова.

Сама Пугачева новость об ограблении не комментировала. Ее муж также ничего не подтверждал и не опровергал.

Напомним, ранее Пугачева вышла в свет с Галкиным и ужаснула шрамами от пластики. Вместе они посетили концерт Лаймы Вайкуле.

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