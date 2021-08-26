Юрий Горбунов с 4-летним сыном Иваном появились на обложке нового выпуска журнала "Теленеделя".

Украинский телеведущий Юрий Горбунов появился на обложке журнала "Теленеделя" со своим старшим сыном Иваном и рассказал, как прошло знакомство мальчика с младшим братом.

По словам Горбунова, они с Екатериной Осадчей заранее готовили Ивана к появлению братика. Также они много разговаривают со старшим сыном, чтобы у него не возникало ревности.

"Мы готовим Ивана, чтобы такого не случилось. Благо у его друга Саши в садике есть младшая сестренка Маша, и мы их ставим в пример. Так что он очень ждал появления малыша. Думаю, ревности все равно не избежать, однако сгладить этот момент можно. Как именно - на эту тему прочитали несколько книг", - поделился суперпапа Горбунов.

Кроме того, Горбунов рассказал, что они ласково называют малыша "наш маленький Лев". А все потому, что ребенок родился в августе и по знаку Зодиака мальчик - Лев. Добавим, что имя новорожденного сына звездные супруги еще не раскрыли.

Читайте такжеВечно молодые: 6 звезд, которые прекрасно выглядят в свои годы

Также в беседе с "Теленеделей" Горбунов признался, что они с Екатериной говорили и мечтали еще о втором малыше, но о беременности Кати узнали случайно. Это была неожиданность к новогодним праздникам.

"Мы вдвоем мечтали и планировали еще одного малыша. Хотя получилось, как обычно - тогда, когда этого совсем не ждешь. Мы поняли, что это оно, когда на новогодние праздники Катя вдруг говорит: "Что-то я сильно стала ощущать разные запахи: и то не нравится, и это. А тут вообще кухней пахнет". Я: "Катя, ты что?!". Она: "Точно! Я сама себя не узнаю". Вот так мы и узнали о том, что у нас будет пополнение", - отметил счастливый отец двух сыновей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич