По его словам, девочка живет в Америке.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов до брака с Екатериной Осадчей уже был женат. В предыдущих отношениях он воспитывал дочь супруги, которая сейчас живет за границей.

В программе "Тур звездами" он рассказал, общается ли сейчас с девочкой. По его словам, она уехала в Америку еще в 2013 году, поэтому они часто не видятся, однако они созваниваются.

"Давно виделись, потому что они живут в Америке, а общаемся по телефону часто. Люди по телефону созваниваются раз в месяц, раз в две недели, у них там, слава Богу, все хорошо. Они уехали давно, еще с 13 года, они айтишники, мы общаемся раз в месяц", - признался Горбунов.

Отвечая на вопрос журналистки, почему не общается с дочерью экс-супруги чаще, он сказал: "Нет смысла, этого достаточно".

Отметим, в 1995 году Юрий Горбунов женился на танцовщице Людмиле. Однако в 2015 году они развелись. Уже через два года он вновь женился. Второй его женой стала ведущая Екатерина Осадчая. У пары есть двое сыновей - Иван и Данила.

Напомним, ранее Юрий Горбунов впервые рассказал о проблемах в браке с Катей Осадчей.

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