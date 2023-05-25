Девочка живет в Лондоне. Там она учится в музыкальном колледже.

Юная дочь Оли Поляковой сделала свою первую татуировку. В Instagram она поделилась кадрами, сделанными в тату-салоне, а также показала результат работы мастера.

Первую татуировку начинающая певица сделала на запястье. Маша призналась, что процесс был довольно болезненным, однако ее поддерживал ее бойфренд по имени Артур. Так, он отвлекал Машу и вместе с ней пел "Червону руту".

Где сейчас Маша Полякова

Когда началась полномасштабная война, певица Оля Полякова вывезла своих несовершеннолетних дочерей за границу. Когда в Киеве ситуация стабилизировалась, певица приехала на родину, но решила, что и Маша, и Алиса должны оставаться за границей.

Видео дня

Поэтому младшая дочь Алиса пошла в школу-интернат в Лондоне, а старшая Маша поступила в престижный музыкальный колледж.

Известно, что в Лондоне у Маши Поляковой уже налаживается личная жизнь. Бойфренда девушки зовут Артур. Она уже познакомилась с его родителями, а он познакомился с мамой Маши.

Напомним, Оля Полякова призналась, что война испортила ее отношения с мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: