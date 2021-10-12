Знаменитость показала, как проводит время в кругу семьи.

Бессменная ведущая развлекательной программы "Светская жизнь" Катя Осадчая спустя неделю после рождения сына Данила вышла на работу. Трижды мама отмечает, что не представляет своей жизни без телевидения, поэтому ей легко удается совместить карьеру и материнство.

Так, теледива на своей личной странице в Instagram показала, как проводит время вне эфира.

На одном из фото она позирует на веранде собственного дома. Также в кадр попал маленький сын, который отдыхал в коляске.

А на другом снимке можно заметить звезду без привычного яркого макияжа и укладки. Она предстала в простом свитере, но выглядела при этом очаровательно.

Читайте такжеУмерла актриса "Служебного романа"Отметим, Катя Осадчая в 2017 году вышла замуж за продюсера и шоумена Юрия Горбунова. У пары подрастают двое сыновей. Также у телеведущей есть старший сын Илья. Парень в этом году окончил престижный лицей и стал студентом американского университета.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала своего младшего брата Владимира. Она на своей странице в Instagram поздравила его с днем рождения и опубликовала несколько снимков.

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Автор: Каролина Гайдук