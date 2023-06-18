Маша Полякова намекает, что уже скоро чем-то сильно удивит фанов.

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария дерзко заинтриговала своих поклонников. Девушка показала новое фото, а также дала понять, что готовит для фанов что-то интересное.

На новом снимке Маша Полякова позирует в белом платье с синим принтом. Девушка смотрела в сторону сквозь стильные очки и сделала "инстаграмное" выражение лица. При этом она сидела в лодке.

"Скоро анонсирую что-то нереальное! Как вы думаете, с чем это связано?", - написала дочь Поляковой.

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Интрига от девушки быстро взбудоражила фанов. Они сразу начали делиться своими версиями и пытаются догадаться, чем будет удивлять Маша Полякова. Одни считают, что девушка собирается выйти замуж за своего бойфренда. Другие же пишут, что дочь певицы решила возродить свою карьеру и записывает новые песни.

Что известно о творчестве Маши Поляковой

В прошлом Маша Полякова пела в рок-группе. Она даже давала концерты, которыми очень гордилась ее звездная мама. Впрочем, не все фанаты одобряли творчество девушки. Все из-за того, что в песнях дочери Поляковой было немало нецензурных слов. Сама же девушка, как и ее мать, на критику реагировали агрессивно.

Полякова-старшая писала, что она в восторге от творчества дочери. Кроме этого, певица "посылала" хейтеров, которые оскорбляли Машу.

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