Актриса Милла Йовович показала полугодовалую дочь

Дочке актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона уже шесть месяцев. На снимке малышка в цветастом боди сидит на коленях у актрисы.

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежее фото со своей самой младшей дочерью Ошин Ларк Эллиот.

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Дочке актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона уже шесть месяцев. На снимке малышка в цветастом боди сидит на коленях у актрисы. Милла Йовович одета в джинсы и полосатую майку.

"Быть мамой так невероятно! Я думаю, на самом деле нет ничего лучше. И ничего хуже, чем потерять ребенка. Проведите пальцем, чтобы увидеть офицеров, которые убили #breonnataylor, и до сих пор не привлечены к ответственности, и проведите пальцем еще раз, чтобы увидеть номера, на которые нам всем нужно позвонить, чтобы арестовать этих мужчин. Давайте поможем матери и семье Бреоны найти покой ", - подписала снимок актриса.

Подписчики Йовович пришли в восторг от ее внешнего вида, отметив, что без косметики она выглядит великолепно.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram фотографию своей подросшей дочери Ошин Ларк Эллиот.

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