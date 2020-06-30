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Актриса Милла Йовович показала маленькую дочь

18:20, 30 июня 2020
Звезды
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Милла родила дочь / фото instagram.com/millajovovich

Скоро дочери актрисы и ее супруга, продюсера Пола Андресона исполнится пять месяцев. На снимке малышка лежит на животике в полосатом боди. Маленькая Ошин улыбчиво посмотрела в камеру, что не могло оставить равнодушным. Поклонники актрисы пришли в восторг от малышки.

Дочь Йовович подросла / фото instagram.com/millajovovich

Как сообщал УНИАН, ранее Йовович появилась на новом кадре из фильма "Охотник на монстров".

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