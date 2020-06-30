Актриса Милла Йовович показала маленькую дочь
18:20, 30 июня 2020Звезды
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Звезда показала, как подросла ее дочь.
Милла родила дочь / фото instagram.com/millajovovich
Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram фотографию своей подросшей дочери Ошин Ларк Эллиот.
Скоро дочери актрисы и ее супруга, продюсера Пола Андресона исполнится пять месяцев. На снимке малышка лежит на животике в полосатом боди. Маленькая Ошин улыбчиво посмотрела в камеру, что не могло оставить равнодушным. Поклонники актрисы пришли в восторг от малышки.
Дочь Йовович подросла / фото instagram.com/millajovovich
Как сообщал УНИАН, ранее Йовович появилась на новом кадре из фильма "Охотник на монстров".
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