Актриса Милла Йовович показала маленькую дочь

Звезда показала, как подросла ее дочь.

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram фотографию своей подросшей дочери Ошин Ларк Эллиот.

Скоро дочери актрисы и ее супруга, продюсера Пола Андресона исполнится пять месяцев. На снимке малышка лежит на животике в полосатом боди. Маленькая Ошин улыбчиво посмотрела в камеру, что не могло оставить равнодушным. Поклонники актрисы пришли в восторг от малышки.

Как сообщал УНИАН, ранее Йовович появилась на новом кадре из фильма "Охотник на монстров".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram