Кулинар признался, что большие суммы у него уходят на еду.

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко ошеломил, сколько тратит на жизнь ежемесячно. Шеф-повар ответил, на что у него уходит больше всего средств.

По словам знаменитости, у него есть разные категории расходов. Ежемесячно его кошелек уменьшается примерно на 400 тысяч гривен. Клопотенко говорит, что 100 тысяч он отдает на помощь украинским военным, а также финансово поддерживает родителей. Все остальное занимают стандартные расходы: еда, квартира, авто.

"Я же доначу, помогаю родителям, еще у меня есть разные расходы. На стандартные расходы у меня есть 80 тысяч гривен, это квартира, ассистент, машина и водитель. У меня есть три группы, которые стоят 80-100 тысяч гривен. Есть еще донаты: в среднем это 100-150 тысяч в месяц. Есть помощь родителям, где-то 50-60 тысяч в месяц", - поделились Евгений.

Ресторатор не скрывает, что большая часть средств у него уходит на еду. Кулинар рассказал, что он обожает продуктовый шопинг. Он наслаждается походами в магазин и выбором продуктов. Также немало тратит Евгений на одежду.

"Ну и на еду я трачу очень много, я не считаю, но где-то тысяч 50-60 в месяц я минимум трачу. Я сам готовлю для себя. Я иду в магазин, и для меня это кайф - купить все, что я могу себе позволить. Где-то 400 тысяч трачу. Не будет у меня ассистента, не будет водителя, не будет продуктов, я смогу есть и рис только. У меня нет своей квартиры, я купил пять лет назад дом. Я арендую квартиру. Ту квартиру, которую я хочу, стоит четверть миллиона, а сейчас это не актуально", - добавил Клопотенко.

Что известно о Евгении Клопотенко

Евгений - известный украинский кулинар, ресторатор и популяризатор украинской кухни. Он стал популярным после победы в шоу "МастерШеф" в 2015 году. Клопотенко активно работает над переосмыслением традиционной украинской кухни, добавляя к ней современные акценты.

Он инициировал реформу школьного питания в Украине, предлагая более здоровые и вкусные блюда для детей. В дополнение, у Евгения есть собственный ресторан в Киеве, а также он является автором кулинарных книг.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко возмутил украинцев новой идеей. Некоторым подписчикам не понравилось заявление кулинара.

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