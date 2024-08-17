Евгения Клопотенко захейтили / фото инстаграм Евгения Клопотенко

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко нарвался на хейт в соцсетях из-за новой идеи.

Причиной критики украинцев стало его недавнее эмоциональное высказывание относительно песни "Як тебе не любити, Києве мій", которую включают на столичном вокзале.

"Неожиданный вопрос о песне "Києве мій". Она вроде норм, все ее любят и все такое. Но когда я прибываю на вокзал и слышу ее, то оказываюсь как в каком-то советском фильме. Хочется чего-то нового. У кого тоже так? Есть смысл создать какой-то более современный гимн Киева и предложить "Укрзалізниці", чтобы включали его?" - написал Клопотенко в своем Instagram.

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Однако некоторые украинцы возмутились такой идее кулинара.

Реакция подписчиков

Подписчики начали писать негативные комментарии и не поддержали мнение Евгения.

  • "Люблю эту песню, совком не пахнет. Во времена совка меня только переносит большое количество русского языка вокруг"
  • "Евгений, как человек, который закончил школу именем автора этих стихов, буду протестовать против такого предложения"
  • "Песня "Як тебе не любити, Києве мій" - шедевр, символ нашего города. Не нужно его трогать или менять"
  • "Вы слишком увлеклись "осовремениванием", вот поэтому и традиции сохраняются плохо. Конечно, нужно учитывать волну времени, но охота за ведьмами, это плохая практика"
  • "Совсем сошли с ума уже с тем совком".

Интересно, что Клопотенко прислушался к мнению подписчиков и позже написал об этом так:

"Спасибо за мнение каждого, услышал. Буду менять свое отношение к этой песне".

Скриншот поста Евгения Клопотенко

Напомним, ранее Евгений Клопотенко честно ответил, почему не пошел в ВСУ.

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