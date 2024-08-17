Некоторым подписчикам не понравилось заявление кулинара.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко нарвался на хейт в соцсетях из-за новой идеи.

Причиной критики украинцев стало его недавнее эмоциональное высказывание относительно песни "Як тебе не любити, Києве мій", которую включают на столичном вокзале.

"Неожиданный вопрос о песне "Києве мій". Она вроде норм, все ее любят и все такое. Но когда я прибываю на вокзал и слышу ее, то оказываюсь как в каком-то советском фильме. Хочется чего-то нового. У кого тоже так? Есть смысл создать какой-то более современный гимн Киева и предложить "Укрзалізниці", чтобы включали его?" - написал Клопотенко в своем Instagram.

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Однако некоторые украинцы возмутились такой идее кулинара.

Реакция подписчиков

Подписчики начали писать негативные комментарии и не поддержали мнение Евгения.

"Люблю эту песню, совком не пахнет. Во времена совка меня только переносит большое количество русского языка вокруг"

"Евгений, как человек, который закончил школу именем автора этих стихов, буду протестовать против такого предложения"

"Песня "Як тебе не любити, Києве мій" - шедевр, символ нашего города. Не нужно его трогать или менять"

"Вы слишком увлеклись "осовремениванием", вот поэтому и традиции сохраняются плохо. Конечно, нужно учитывать волну времени, но охота за ведьмами, это плохая практика"

"Совсем сошли с ума уже с тем совком".

Интересно, что Клопотенко прислушался к мнению подписчиков и позже написал об этом так:

"Спасибо за мнение каждого, услышал. Буду менять свое отношение к этой песне".

Напомним, ранее Евгений Клопотенко честно ответил, почему не пошел в ВСУ.

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