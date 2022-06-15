Она говорит, что даже проклинала их.

Травести-дева Монро дала интервью программе "Зірковий шлях", где рассказала о своем отношении к русским. В частности, ведущая спросила, следует ли обвинять в войне в Украине всех россиян.

"У меня была такая общая ненависть ко всем русским. На эмоциях это нормально, я желала им всем смерти, посылала проклятия. И сейчас иногда могу, особенно в комментариях, когда какие-то "залетные" случаются", - поделилась поп-дива.

"Я понимаю, что люди, проживающие в России, продолжают платить налоги, за счет которых строятся новые танки, делается новое оружие, убивающее украинцев. Конечно, есть категория людей, которые не могут уехать из РФ, но для себя я решила - не ищу "хороших русских", - резюмировала Монро.

Напомним, травести-дива Монро с ужасом вспомнила "пытки" с детства и раскритиковала Украину.

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