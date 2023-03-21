Певица поделилась грустными мыслями.

Известная украинская певица Тина Кароль сделала откровенное признание. Как оказалось, звезда не может перестать грустить.

В своем Telegram-канале певица показала новые селфи. Она позировала на камеру у зеркала. В этот момент Кароль была с нежным макияжем - глаза певицы подчеркивали бледные тени для век, а губы - насыщенная помада. Впрочем, взгляд звезды все равно был печальным.

Впоследствии Кароль сама решила рассказать, почему у нее такой невеселый вид. Звезда призналась, что не может избавиться от грустных мыслей.

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"Отражение, все ли в нем ок? Не проходит печаль. Я стараюсь, но еще щемит", - написала певица.

Кроме этого, Кароль уже даже думает, что грусть стала ее вторым олицетворением. Однако ей это не нравится.

"Может, печаль это мое второе я, а я его боюсь", - призналась звезда.

Реакция комментаторов на откровенное признание Тины Кароль

Фанаты поддерживают певицу. Они думают, что Кароль до сих пор не может оправиться после смерти своего мужа. Комментаторы пишут:

"Лучшая, мы всегда рядом Тиночка, все будет хорошо... Мы любим тебя"

"Тина, годы летят так быстро... Отбросьте печаль, живите. Радуйтесь, любите, делайте глупости... Жизнь одна"

"Нужно наслаждаться жизнью, но не думать о грустном".

Напомним, ранее Кароль поразила фанатов, она села на шпагат прямо на сцене.

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