Певица призналась, что сейчас вся ее жизнь сложена в одном чемодане.

Украинская певица Настя Каменских решила откровенно рассказать своим поклонникам о том, что сейчас чувствует. Звезда призналась, что ей приходится много ездить, так как она выступает на разных благотворительных концертах, но поезд в Киев она ждет больше всего.

"С самого детства я много времени проводила в пути. И сейчас, сложив всю свою жизнь в один чемодан, много езжу туда, где я могу принести пользу: на благотворительных акциях, на мероприятиях, позволяющих рассказывать о войне в Украине. И хотя из-за нестабильной ситуации бывают постоянные изменения в графиках поездок, одно дело остается неизменным - невероятные ощущения от дороги домой", - написала певица в Instagram.

Она добавила, что, садясь на поезд в родной Киев, ее захлестывают чувства, которые она давно не ощущала.

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"Ожидание того, что очень скоро за окном будут пролетать родные улицы, - особенное. Мой поезд в Киев. Каждый раз я так жду его", - поделилась Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала о своей песни "Додому", которую написала еще задолго до полномасштабного вторжения. Но сейчас эта песня обрела иной смысл.

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