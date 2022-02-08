Несмотря на стеснение певица рада своим новым формам, которые она показала без корсета.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая не так давно сделала операцию по увеличению груди, рассказала о проблемах из-за новой фигуры. Звезда сняла корсет и показала, как выглядят ее новые формы, а также призналась, что сильно этого стесняется.

В своем Instagram Тринчер опубликовала видео, для которого она примерила купальник.

По словам певицы, она рада, что сделала грудь аккуратного размера. Многие упрекнули Тринчер в том, что ее новых форм якобы совсем не видно. Но сама блогерша не считает размер своей новой груди слишком маленьким.

"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь… Не понимаю, откуда у меня возникли эти чувства. Я ж всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой на распашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала супер привлекательна!", - призналась Тринчер.

Несмотря на проблемы из-за стеснения, певица считает себя счастливой. Она с нетерпением ждет момента, когда ей уже не нужно будет носить корсет. Тогда певица сможет примерять откровенные платья, топы и носить одежду без нижнего белья.

Поклонники пришли в восторг от видео, ради которого Тринчер сняла корсет. Многие отметили, что новая грудь певицы отлично смотрится в купальнике и ей явно не стоит переживать из-за ее размера.

Напомним, недавно Тринчер ударил ее жених. Он "зарядил" ей в нос из-за невинной шутки.

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