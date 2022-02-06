Волошин извинился за свой поступок и заявил, что не хотел так сильно ударить невесту.

Украинскую певицу и блогершу Анну Тринчер ударил ее жених Александр Волошин. Он "зарядил" ей прямо в нос из-за невинной шутки.

Тринчер сняла все это на видео, неприятной ситуацией она поделилась в Stories своего Instagram.

Певица и ее жених отдыхают в Египте. Волошин, по словам Тринчер, постоянно хочет фотографироваться и просит ее делать снимки. Она решила над ним подшутить.

Когда Волошин позировал ради очередного фото, Тринчер навела на него камеру, но включила "фронталку" и сделала селфи. Жениху певицы это не понравилось. Он предупредил, что если Тринчер продолжит так шутить, он ей "выколет глаз".

Однако певица не думала прекращать и продолжала смеяться. В итоге Волошин отмахнулся от Тринчер, но не рассчитал силу. Он ударил невесту по лицу, из-за чего она чуть не расплакалась.

Волошин сразу же принялся извиняться и заявил, что "зарядил" в нос своей избраннице случайно. Он якобы не хотел так сильно ударять Тринчер, но получилось иначе.

Сама Тринчер, судя по дальнейшим Stories, быстро простила жениха. Уже через несколько минут они продолжили гулять и веселиться.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер и ее жених Александр Воло вместе со своим женихом Александром Волошиным.

Напомним, недавно Тринчер пожаловалась на корсет для новой груди и заявила, что до слез от него устала.

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