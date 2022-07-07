Певица хочет снова принять участие в нацотборе.

Украинская певица KOLA, которая принимала участие в нацотборе на Евровидение-2017, рассказала, что очень хочет снова попасть на конкурс, но не знает, допустят ли ее к участию.

В 2017 году она не прошла в финал нацотбора. Сама KOLA говорит, что тогда ей не хватило опыта. Сейчас она бы охотно вернулась на нацотбор, однако не знает, допустят ли ее, ведь после скандального 2019 года артистам, выступавшим в России после 15 марта 2014 года – участвовать в отборе запрещено.

"Я бы очень хотела принять участие, но не знаю, позволят ли мне это сделать, потому что есть правила. Конечно, я об этом мечтаю. А насчет 2017 года – ну тогда я не то, что была не готова, я просто "обоср*лась", давай честно. Я перед выступлением очень волновалась. Но хочу пойти еще", - поделилась KOLA в интервью "МУЗВАР".

Напомним, ранее украинская певица KOLA вспомнила о своем "грешке". Она призналась, что выступала в Сочи после оккупации Крыма. Тогда она не интересовалась политикой, но сейчас стыдится такого своего выбора.

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