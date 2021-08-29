Певица таким образом поздравила своего друга с днем рождения.

Украинская певица Тина Кароль в инста-сториз поздравила своего друга Павла Орлова, который 27 августа праздновал свой день рождения.

Звезда опубликовала фото Павла, на котором он сидит на полу с книгой в руках.

"Жизнь - винтовая лестница, этот день был на верхней ступени для тебя. Ты дошел. Я люблю тебя, с днем рождения, "ПО", - подписала кадр певица.

Напомним, Тину Кароль заподозрили в беременности после ее выступления на концерте ко Дню Независимости Украины. Поводом для обсуждений стало ее платье, которое скрывало фигуру певицы. Хотя Кароль чаще отдает предпочтение приталенным концертным нарядам.

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Автор: Диана Могилевич