У певицы возникли проблемы с номером.

Украинская певица Тина Кароль выступит на песенном конкурсе Евровидение-2023. Знаменитость уже провела вторую репетицию, однако внезапно возникли проблемы.

Как рассказала Кароль в своем Telegram-канале, ей пришлось изменить первую часть номера. Однако он стал еще лучше.

"Если судьба бросает вызов – принимай это и действуй. Не бойся ничего раньше, чем это произойдет", - сказала певица.

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Однако знаменитость не уточнила, что именно произошло. Возможно, об этом она расскажет немного позже.

Карольдобавила, что смотрела первый полуфинал конкурса. Ей очень понравилось выступление певицы Alyosha, которая пела под звук сирены. А также певица расхвалила Юлию Санину, которая в этом году присоединилась к тройке ведущих конкурса.

"Санина - моя любовь. Просто волшебная, выстояла на уровне! Горжусь", - добавила Тина.

Alyosha довела до слез на Евровидении-2023

Певица в дуэте с Ребеккой Фергюсон спела песню Ordinary World, которая впервые прозвучала из уст участников британской группы Duran Duran. Во время их выступления сцена подсвечивалась сине-желтыми цветами.

Их номер был посвящен матерям, которые были вынуждены покинуть дома, чтобы спасти детей ото всех ужасов войны.

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