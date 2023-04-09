Певица всегда говорила, что счастлива в браке.

Украинская певица Оля Полякова уже 20 лет счастливо замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, они таки поженились и воспитывают двоих дочерей.

В программе "Взрослые девочки" Полякова рассказала, что друзья Вадима отговаривали его от свадьбы с ней, но он оказался смелым мужчиной, который выбрал себя и свое счастье.

"У меня с моим мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит, что ты делаешь". Сейчас все эти люди, они просто шокированы, что мы уже 20 лет живем. Он тогда мне сказал эту фразу: "Счастье стоит каждой секунды". Я только сегодня понимаю, что такое 40 лет, это ничего! Он такой же и был. У него тоже были крылья", - рассказала певица.

Видео дня

Она добавила, что выходила замуж, когда ей было 23 года. И отметила, что тогда Буряковский был очень влюблен в нее.

"Ему было все равно, пусть она его разденет, пусть она его обанкротит, пусть она отнимет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал", - сказала Полякова.

Напомним, Полякова без белья снялась в первом за год клипе.

Вас также могут заинтересовать новости: