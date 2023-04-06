Украинская певица Оля Полякова представила первый за последний год клип. Она выпустила зажигательное видео под песню "Танцюю, як в останній раз". Вот как сама артистка прокомментировала свою новую работу:
"Танцюю, як в останній раз" - это история, которая известна почти каждой женщине, оказавшейся на распутье и переживающей сложный период отношений со своим любимым. Это исповедь сильной женщины, которая, несмотря на обстоятельства, выбирает жизнь и выплескивает всю свою боль сквозь танец в полный катарсис".
Автором новой женской лирики Поляковой выступила Оля Бажана. Режиссерами видео выступили Дмитрий Шмурак (уже сотрудничал с Поляковой, создавая хиты "Королева ночи", "Эй, Секундочку", "Ночная Жрица" и "Бывший"), а также фэшн-фотограф Соня Плакидюк.
"Я очень редко снимаю видео, но всегда только для тех, кого очень тонко чувствую. Оля - именно та, для кого хочется делать что-то особенное и утонченное", - сказала Плакидюк.
Отметим, в клипе Полякова появилась в очень откровенном платье без белья. Поклонники оценили настолько откровенный образ звезды.
Реакция соцсетей
- "Великолепно! И никогда не будет последнего раза! Оля навсегда!"
- "Ого, Оля только хорошеет с годами!"
- "Шикарная! Очень красивый клип!"
- "Оля, ты выглядишь просто как юная девчонка! У тебя роскошное тело!"
Напомним, Полякова блеснула фигурой в купальнике.