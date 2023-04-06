Певица выпустила композицию "Танцюю, як в останній раз" и видео к ней.

Украинская певица Оля Полякова представила первый за последний год клип. Она выпустила зажигательное видео под песню "Танцюю, як в останній раз". Вот как сама артистка прокомментировала свою новую работу:

"Танцюю, як в останній раз" - это история, которая известна почти каждой женщине, оказавшейся на распутье и переживающей сложный период отношений со своим любимым. Это исповедь сильной женщины, которая, несмотря на обстоятельства, выбирает жизнь и выплескивает всю свою боль сквозь танец в полный катарсис".

Автором новой женской лирики Поляковой выступила Оля Бажана. Режиссерами видео выступили Дмитрий Шмурак (уже сотрудничал с Поляковой, создавая хиты "Королева ночи", "Эй, Секундочку", "Ночная Жрица" и "Бывший"), а также фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

"Я очень редко снимаю видео, но всегда только для тех, кого очень тонко чувствую. Оля - именно та, для кого хочется делать что-то особенное и утонченное", - сказала Плакидюк.

Отметим, в клипе Полякова появилась в очень откровенном платье без белья. Поклонники оценили настолько откровенный образ звезды.

Реакция соцсетей

"Великолепно! И никогда не будет последнего раза! Оля навсегда!"

"Ого, Оля только хорошеет с годами!"

"Шикарная! Очень красивый клип!"

"Оля, ты выглядишь просто как юная девчонка! У тебя роскошное тело!"

Напомним, Полякова блеснула фигурой в купальнике.

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