По словам боксера, Боржемская настроила против него детей и всеми силами препятствует их общению.

Известный украинский боксер и звезда телешоу Вячеслав Узелков рассказал о том, что он очень редко видит своих детей, которые живут вместе с его бывшей женой Мариной Боржемской. Говоря об экс-избраннице, спортсмен несколько раз настолько сильно злился, что начинал материться и даже сорвал интервью.

Узелкову до сих пор не удалось договориться с бывшей женой о совместном воспитании детей. Во время интервью на программе "Звездный путь" он снял с себя микрофон и со скандалом ушел.

По словам боксера, он не хочет говорить о бывшей жене. Ему уже неинтересно обсуждать скандалы с Боржемской, однако его тревожит тот факт, что она препятствует его общению с детьми. Сын и дочь не берут трубки от Узелкова, когда тот им звонит. Боксер может видеть детей только дважды в год - на их дни рождения.

Однако Боржемская не приглашает Узелкова на детские праздники. Боксер ищет встречи с сыном и дочерью, но те отказываются от прогулок и постоянно находят отговорки. Спортсмен не винит детей, ведь считает, что это его бывшая жена вместе со своими родителями настраивает их против него.

Во время интервью журналистка спросила, не хочет ли боксер вместе с Боржемской обратиться к специалистам, которые помогут им наладить отношения и наконец "поделить" детей. Вопрос настолько сильно разозлил Узелкова, что он не сдержался и несколько раз выругался матом.

"Я это понимаю, но сначала нужно вернуть мозг Марины на место... Это не может быть с одной стороны. Почему я?", - сказал спортсмен и резко встал.

Боксер начал снимать с себя микрофон и ушел из кадра. На интервью он так и не вернулся.

Узелков и Боржемская - что известно о разводе пары

Марина и Вячеслав Узелковы были звездными тренерами 8 сезона реалити-проекта "Зважені та щасливі". Они развелись после 22 лет брака в 2018 году. расторжение брака Узелкова и Боржемской сопровождалось скандалами и взаимными обвинениями.

В браке у пары родилось двое детей — сын Роберт и дочь Оливия. В интервью боксер не раз признавался, что главным приоритетом в его жизни была и остается семья.

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Автор: Полина Кузенко