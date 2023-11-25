Певец призвал украинцев донатить на ВСУ и помогать войску, которое защищает нашу независимость.

Украинский певец и военный ВСУ Виталий Козловский впервые после мобилизации вышел на сцену. Он спел на музыкальном мероприятии в Киеве.

Как сообщает Телеграм-канал "Культурная прачечная", Козловский "засветился" на записи концерта "Новогодняя музыкальная платформа", съемки которого состоялись на днях в "Октябрьском дворце".

Виталий вышел на сцену в военной форме и исполнил композицию "Тихим дотиком". Перед выступлением Козловский обратился к зрителям в зале и призвал донатить на ВСУ.

"Я желаю, чтобы в новом году исполнились наши самые заветные желания. Чтобы вы, поднимая бокалы, вспомнили о тех, кто сейчас в холодных окопах. И обязательно в новом году первым делом, которое вы сделаете, - задонатите, поможете. Потому что только вместе мы преодолеем", - сказал Козловский.

Ранее певец и военный Виталий Козловский признался, что неоднократно попадал под вражеские обстрелы, однако один случай ему напугал больше всего. На своей странице в Instagram он рассказал, как россияне однажды обстреляли его позиции.

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