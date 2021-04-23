Слава Каминская призналась, что ей "всегда было интересно раскрывать новую реальность".

Экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская призналась, что употребляла практически все виды наркотиков.

Читайте такжеСлава из "НеАнгелов" впервые после развода показала своего возлюбленногоСоответствующее признание певица сделала в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Власть vs Влащенко».

«Я в шоу-бизнесе давно. Я все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, познавать какие-то новые ощущения. Поэтому я пробовала все, только не кололась», - призналась исполнительница.

По ее словам, кокаин для артиста, это допинг, который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится недолго.

«Все эти серотониновые ямы – это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться. У меня очень трудно проходили эти моменты после гуляний. Собрать себя в кучу было трудно», - заявила Каминская.

При этом певица заверила, что на сцену под кайфом никогда не выходила.

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Автор: Катерина Шварц