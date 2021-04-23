Экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская призналась, что употребляла практически все виды наркотиков.
Читайте такжеСлава из "НеАнгелов" впервые после развода показала своего возлюбленногоСоответствующее признание певица сделала в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Власть vs Влащенко».
«Я в шоу-бизнесе давно. Я все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, познавать какие-то новые ощущения. Поэтому я пробовала все, только не кололась», - призналась исполнительница.
По ее словам, кокаин для артиста, это допинг, который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится недолго.
«Все эти серотониновые ямы – это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться. У меня очень трудно проходили эти моменты после гуляний. Собрать себя в кучу было трудно», - заявила Каминская.
При этом певица заверила, что на сцену под кайфом никогда не выходила.
Вас также могут заинтересовать новости
- Дизайнер Александр Вэнг пообещал жертвам домогательств "стать лучше"
- Популярный певец признал свою вину по делу о наркотиках
- Концерт известной в Украине рок-группы не состоялся из-за нарушения карантинных требований
- Звезда "Голоса страны" поделился откровениями о своей жизни: наркотики, алкоголь и измены (видео)
- Популярную модель "застукали" на пляже в одних микротрусиках
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram