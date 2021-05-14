Артист снялся в откровенной фотосессии.

Звезда и победитель Евровидения-2014 Том Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, снялся в одних трусиках.

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Новыми снимками артист поделился в своем Instagram.

На фото артист позирует в кружевном белье на лаконичном розовом фоне.

"Комбо из всех моих фетишей сразу: от высоких каблуков и кружевного нижнего белья до притягательной женственности, потрясающего ощущения себя настоящей королевой и, конечно же, вашей фантастической любви", - подписал снимок артист.

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Автор: Екатерина Лиманская