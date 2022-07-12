Анна Тринчер пожаловалась на выходку своего жениха / скриншот

Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала, что ее жених Александр Волошин привел домой петуха.

Животное бегало по всей квартире, сидело на кровати, а затем нагадило на штаны Тринчер. 

"Если коротко, то мой любимый притащил домой петуха. И он об*срал мне новые штаны", - пожаловалась Тринчер на новую выходку Волошина.

Анна Тринчер показала, что петух сделал с ее штанами / instagram.com/annatrincher_official

При этом певица не раскрыла подробностей для чего Волошин привел домой животное. Известно лишь то, что они решили назвать птицу Петром.

Позже Тринчер назвала своего жениха подлецом из-за такой выходки.

Стоит отметить, что Александр Волошин - блогер, который любит устраивать разные пранки. Однажды он попал в скандал из-за того, что подарил ребенку новый телефон, а потом отобрал его. По словам самого Волошина, это была постановка. Таким образом он хотел сделать себе бесплатную рекламу.

Напомним, ранее Анна Тринчер довела до слез песней о любви и войне.

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