Оказывается, Волошин привел домой петуха, который совсем не порадовал девушку.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала, что ее жених Александр Волошин привел домой петуха.

Животное бегало по всей квартире, сидело на кровати, а затем нагадило на штаны Тринчер.

"Если коротко, то мой любимый притащил домой петуха. И он об*срал мне новые штаны", - пожаловалась Тринчер на новую выходку Волошина.

При этом певица не раскрыла подробностей для чего Волошин привел домой животное. Известно лишь то, что они решили назвать птицу Петром.

Позже Тринчер назвала своего жениха подлецом из-за такой выходки.

Стоит отметить, что Александр Волошин - блогер, который любит устраивать разные пранки. Однажды он попал в скандал из-за того, что подарил ребенку новый телефон, а потом отобрал его. По словам самого Волошина, это была постановка. Таким образом он хотел сделать себе бесплатную рекламу.

Напомним, ранее Анна Тринчер довела до слез песней о любви и войне.

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