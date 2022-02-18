Спецлист подчеркнул, что Примадонне повезло с генетикой.

Совокупная стоимость пластических операций Аллы Пугачевой может составлять 3,5 миллиона рублей (1,3 миллиона гривень).

Об этом Телеграм-каналу "Звездач" рассказал врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили.

По его словам, 72-летняя Примадонна относится к числу тех людей, которым повезло с генетикой, поэтому пластику она начала делать поздно.

"Проработано все лицо, против возраста не пойти. Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала", - перечислил он.

Китиашвили отметил строение лица Пугачевой, при котором уголки глаз и бровей быстро опускаются. Способом решения этой проблемы он назвал SMAS-лифтинг. В целом, говорит эксперт, на операции лица у Примадонны ушло порядка 1,5 миллиона рублей. А абдоминопластика и липосакция могли обойтись от миллиона до двух.

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