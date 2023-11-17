Певица "засветила" грудь в новом клипе.

Украинская певица Злата Огневич выпустила клип на песню "Віддаю", однако YouTube несколько раз банил его. По словам артистки, вся проблема в лишней эротике.

На своей странице в Instaram она рассказала, что для съемок клипа они с командой выбрали костюм телесного цвета. Все было хорошо, пока не включился спецэффект в виде проливного дождя. Ее костюм намок и начал везде просвечиваться.

"Мы не обратили на это внимания и решили, что в видео обнаженной груди не будет видно, но нет..." - говорит певица.

Она добавила, что ее мама была в шоке после того, как посмотрела клип. А отцу Злата так и не решилась показать свою новую видеоработу.

"Поэтому YouTube и забанил наш клип, хотя кадров с обнаженным телом было очень мало", - отметила артистка и добавила, что такое в ее карьере впервые.

Напомним, "голая" Злата Огневич взбудоражила танцами в новом клипе "Віддаю". Она эротично двигалась под проливным дождем и мощно исполняла свою песню, которая имеет все шансы стать хитом.

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