"Губы - сама страсть!": Вера Брежнева покорила Instagram роскошным образом (фото)

На фото Брежнева позирует при полном макияже и с уложенными волосами.

Украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.

Снимок Вера разместила в своем Instagram.

Читайте также"Нереально горячо": "НеАнгел" Слава Каминская завела сеть сексуальной фигурой в кружевном белье (фото)

На фото Брежнева позирует при полном макияже и с уложенными волосами. Певица одета в белый халат, а самый яркий акцент на снимке - ее ярко-красные губы.

"Вера, губы - сама страсть! Но волосы трогает какой-то мужик", "До чего же хороша", "Просто богиня!", - засыпали артистку комплиментами подписчики.

Но были и такие, кто счел, что Брежнева выглядит постаревшей.

"Возраст берет свое, тем более муж старый", - написали певице в комментариях. На это сама Брежнева ответила, что и "молодая уже не молода".

Как сообщал УНИАН, MONATIK и Вера Брежнева выпустили совместную песню.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram