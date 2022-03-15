Катя Осадчая заявила, что после победы обязательно приедет в Мариуполь.

Украинская телеведущая Катя Осадчая обратилась к жителям Мариуполя, которые сейчас страдают от обстрелов российских оккупантов.

"Я получаю тысячи сообщений из Мариуполя. Плачу от бессилия… Поверьте, мы слышим каждого, это ужасная, коварная война и безумные обстрелы, не позволяющие пока добраться до людей, блокировка гуманитарных грузов, отмена зеленых коридоров – враг у нас жестокий и безжалостный", - написала Осадчая.

Она добавила, что все украинцы ни на секунду не забывают о Мариуполе и отметила, что ВСУ борются за его освобождение и за жителей города.

"Мы обязательно увидимся, я никогда не была в Мариуполе и после победы приеду к вам клеить обои и белить потолки в новеньких домах", - добавила ведущая.

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