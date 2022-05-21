Они не остались равнодушными и оказывают посильную помощь беженцам и армии.

После событий 24 февраля 2022 года, когда РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, мировое сообщество активно стало помогать нашей стране. Речь идет как о финансовой, так и о информационной поддержке. Некоторые знаменитости мирового уровня даже приютили у себя в домах беженцев. Кто перечислил Украине баснословные суммы - читайте в материале УНИАН.

Ричард Гир

Известный голливудский выставил на продажу свой раритетный кабриолет Jaguar. С молотка машину 1999 года выпуска пустили за 31 тысячу долларов. Средства пойдут на помощь мирным гражданам, которые пострадали от войны в Украине.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Известная пара поддерживает Украину с первых дней. И это не просто из-за солидарности. Сама Мила родилась в Черновцах, поэтому горе, которое принесла РФ в Украину, касается ее лично. Супруги уже перечислили на благотворительность 30 миллионов долларов со своего фонда, а также пожертвовали украинцам 3 миллиона с личного счета.

Мадонна

Певица, чье имя знает весь мир, одна из первой приняла участие во всемирной акции Stand up for Ukraine, благодаря которой для украинцев удалось собрать 10 млрд евро. Также Мадонна передает деньги на благотворительность от своих доходов.

Дэниел Рэдклифф

Актер, который получил всемирную славу благодаря роли Гарри Поттера, продает мантии волшебников. Это благотворительная распродажа, организованная фан-клубом артиста.

Все деньги будут перечислены семьям украинцев, пострадавших из-за агрессивной политики Путина.

Джоан Роулинг

Не осталась в стороне и "мать" Гарри Поттера. Британская писательница Джоан Роулинг в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину объявила о том, что передаст нашей стране деньги, собранные ее личным благотворительным фондом.

Напомним, названы мировые звезды, которые принимают у себя дома беженцев из Украины.

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