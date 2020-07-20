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Шоумен Вова Остапчук рассказал о "страшной" болезни

12:25, 20 июля 2020
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Вова показал фото / instagram.com/vova_ostapchuk

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"Морская болезнь - когда ты за сотни километров от моря и тебе от этого плохо. Как видно, я пошёл на поправку", - написал Остапчук.

Фанаты с юмором восприняли такой пост и с удовольствием начали комментировать.

"Зачем же сразу к терапевту? Вас Морю надо показать", "Ой, а кто это такой красивый", "У меня та же болезнь", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Вова Остапчук показал постельное видео с любимой.

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