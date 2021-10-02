Бывшая пресс-секретарша президента Украины Юлия Мендель продолжает разжигать сеть сексуальными снимками.
Новое фото появилось в Instagram Мендель.
На снимок попала лишь часть спины Мендель, которую она выгнула в пикантной позе в движении, похожим на танец.
Бывшая пресс-секретарша Зеленского сфотографировалась без бюстгальтера, скрыв грудь за волнистыми волосами.
Также на снимок попал фрагмент тату на спине Мендель в желтых, красных и черных цветах.
Подписчики новый откровенный пост Мендель оценили положительно, кое-кто заметил, что уход с Банковой пошел на пользу:
- Тату классное
- Вот это поворот!
- У вас девичник, собрались жениться. Здравствуйте. Увольнение из офиса президента пошло на пользу
- Юлия, фото предсказуемо хайповое)) Но для эстетов опубликуйте, пожалуйста, полностью графическую картинку, с которой делалось тату
- По** у... самая шикарная
Юлия Мендель – биография
Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и защитила кандидатскую диссертацию на тему "Натурфилософская металогия лирики Владимира Затуливетера в контексте поэзии 1970-90 гг.".
Работала журналистом на телеканалах ICTV, Эспрессо TV, "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с The New York Times.
В июне 2019-го года была назначена пресс-секретарем главы государства, выиграв конкурс на эту должность и обойдя 4 тысяч претендентов.
Заявление на увольнение написала в апреле 2021-го года.