Спасло мастерство водителя, который сумел удачно остановить транспорт.

Известная украинская группа "Антитела" попала в ДТП в Париже. Все чудом закончилось без пострадавших. Как оказалось, кто-то выкрутил гайки на колесе авто.

О досадном инциденте музыканты рассказали в Instagram. Сейчас они возвращаются домой из Франции и готовятся к поездке на "Евровидение" в Ливерпуле.

"Когда тебе во время выступления в Париже выкрутили гайки на колесе турового авто. Когда на скоростном европейском автобане раскачанным колесом полностью срезало болты, и колесо, отпав, зависло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку. Только благодаря мастерству водителя микроавтобус с командой в этот момент не перевернулся, и даже удачно остановился до событий, которые бы имели тяжелые последствия. В эти моменты ты понимаешь, что бдительность во время войны нельзя ослаблять никогда, потому что враг может быть везде", - говорится в сообщении на странице группы.

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Также музыканты рассказали, что эксперты уже провели оценку повреждений. Они обнаружили царапины, которые кто-то оставил при попытке открутить диски и гайки на колесах. В "Антителах" отметили, что не знают, кого "благодарить". Впрочем, они предполагают, что это были россияне из отеля.

"Не знаем, кого "благодарить" - соседям в гостинице, которые, возможно, пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушным "фанатам" нашей деятельности и творчества в Париже, но главное - что все нормально! Все переживем!" - добавили музыканты.

Напомним, ранее лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, вернется ли он на фронт.

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