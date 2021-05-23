Женщина объяснила, почему между ними исчезли чувства.

Бывшая жена украинского дизайнера Андре Тана Алина Харечко прокомментировала новость о разводе.

В "Светской жизни" она рассказала, что их брак распался из-за того, что они много работали и все разговоры были только о работе.

Читайте также"Я оставил ей все": Андре Тан сообщил о разводе с женой (видео)"Наш брак распался из-за того, что много работали вместе... И когда вечером с мужем ты обсуждаешь нового финансового директора или структуру компании, либо стратегию компании, то, как правило, это начинает занимать 99% вашего времени... И скорее всего, это тоже моя ошибка как девочки, потому что я должна была быть девочкой дома и не говорить так много о бизнес дома. Поэтому я возьму здесь 50% процентов вины на себя и скажу, что во многом виновата я", - сказала Алина.

Также Алина прокомментировала заявление экс-супруга относительно того, что он оставил ей и дочери все имущество.

"Я благодарна ему, что он оставил мне дом, что он оставил мне машину, потому что все равно бренд во многом развивался именно благодаря ему, его таланта, его гения", - сказала женщина.

Развод Андре Тана с женой

Известный украинский дизайнер Андре Тан развелся со своей женой Алиной Харченко. В браке они прожили девять лет.

Причиной развода он назвал дизайнерские амбиции бывшей жены.

По его словам, при разводе он оставил жене все свое имущество: большой дом с большим участком земли и даже купил новый автомобиль.

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Автор: Ольга Робейко