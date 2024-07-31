Он был участником группы Zwyntar.

Участник украинской группы Zwyntar Сергей Pror внезапно скончался. Его сердце перестало биться во вторник, 30 июля.

Причина его смерти наверняка неизвестна, однако у бас-гитариста группы были проблемы с сердцем.

Как сообщили другие участники группы на странице в Facebook, Сергей был ярким человеком, его все любили. Поэтому новость о его смерти стала для всех шоком.

"Мы не можем прийти в себя и нам больно. Сергей был ярким человеком с непростым характером. Мы любили его", – написали товарищи музыканта.

Несмотря на смерть бас-гитариста, группа продолжит выступать, в том числе и на фестивале Faine Misto.

"Его музыка будет вечной, как и наши воспоминания о прекрасных временах вместе, обо всех репетициях, концертах и совместных путешествиях", –говорится в сообщении.

Чем известна группа Zwyntar

Группа была основана в 2015 году, в Киеве. Первая песня "Ти не Бог" появилась в 2016 году. Известно, что артистам удалось объединить американскую и украинскую культуру в своей музыке, а также фольклор.

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