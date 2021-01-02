Актер родился в Украине, последние дни жизни болел COVID-19.

В России 2 января от коронавируса умер актер Владимир Коренев, который родился в Украине и стал популярным, сыграв главную роль в известном фильме «Человек-амфибия».

Читайте такжеСкончался звезда сериала "Доктор кто"О смерти Коренева сообщила его дочь Ирина Коренева, пишут российские СМИ.

«Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», - сказала она РБК.

20 июня прошлого года актер отпраздновал 80-летие.

Актер Владимир Коренев: что о нем известно

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе.

Образование получил в Российском институте театрального искусства.

Широкую известность актеру принесла главная роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия».

Сыграл в таких фильмах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение» и других.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН