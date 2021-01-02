Владимир Коренев / кадр из фильма "Человек амфибия"
В России 2 января от коронавируса умер актер Владимир Коренев, который родился в Украине и стал популярным, сыграв главную роль в известном фильме «Человек-амфибия».
Читайте такжеСкончался звезда сериала "Доктор кто"О смерти Коренева сообщила его дочь Ирина Коренева, пишут российские СМИ.
«Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», - сказала она РБК.
20 июня прошлого года актер отпраздновал 80-летие.
Актер Владимир Коренев: что о нем известно
- Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе.
- Образование получил в Российском институте театрального искусства.
- Широкую известность актеру принесла главная роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия».
- Сыграл в таких фильмах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение» и других.
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