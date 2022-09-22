Певец теперь часто демонстрирует ее в своем профиле.

Украинский певец Владимир Дантес восхитил публику милым видео с Дашей Кацуриной. Он нередко показывает возлюбленную в своих stories.

На днях у музыканта закончился благотворительный тур в поддержку Украины. Он ездил по Европе, а теперь вернулся в Украину. Приехал он не один, а в компании своей девушки Даши Кацуриной. Она с детьми приняла решение переехать в Польшу, но старается жить на две страны.

Так, в своем блоге Вова опубликовал несколько видео, записанных в автомобиле по дороге домой. С камерой Дантес застал девушку врасплох и с растрепанными волосами, поэтому она попросила сделать другой ролик, но комик опубликовал оба "дубля".

Видео дня

"Смотрите, кого я привез. Она сама просила еще раз", - сказал на видео Дантес.

Позднее парочка показала, что они пошли в ресторан украинской кухни, где заказали борщ, сало и соленые огурцы.

Отметим, Вова Дантес расстался с Надей Дорофеевой. О своем решении разойтись после шести лет брака пара сообщила в марте. Сначала их обвиняли в том, что они в военное время пиарятся на личной жизни, но позднее выяснилось, что они действительно больше не вместе. Бойфрендом Нади Дорофеевой стал Михаил Кацурин, а Дантес закрутил роман с его же бывшей женой - ресторатором и бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Напомним, Дантес заявил о проблемах со здоровьем, которые мешают идти служить.

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