Хореограф надеется, что в воскресенье вернется в "Танцы со звездами".

Неожиданным для зрителей шоу "Танцы со звездами" стало сообщение о том, что судья проекта Влад Яма во время танца получил травму руки.

Он сразу же после выступления поехал в больницу. Яма прокомментировал свое состояние, сообщили в пресс-службе "1+1".

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"Ночью пришлось ехать на рентген сразу после выступления. Перелома нет, но есть серьезный отек и боль все еще беспокоит, поэтому сегодня еду к врачу узкого профиля на осмотр, чтобы поставить точный диагноз", - прокомментировал свое состояние судья проекта.

"С рабочего графика я не выпадаю: съемки и сегодня, и завтра вечером - хорошо, что не танцевальные. И я думаю, что в воскресенье на "Танцах со звездами" я буду еще в лучшем настроении, чем был в прошлом эфире", - добавил Яма.

Травма Ямы на проекте "Танцы со звездами": что известно

В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" судья проекта Влад Яма травмировался. Это произошло во время его выступления с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком.

Позже в "историях" в Instagram танцовщик запостил видео, в котором сказал, что у него что-то случилось с пальцем. "Друзья, я в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает", - успокоил Яма поклонников.

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Автор: Ольга Робейко