Неожиданным для зрителей шоу "Танцы со звездами" стало сообщение о том, что судья проекта Влад Яма во время танца получил травму руки.
Он сразу же после выступления поехал в больницу. Яма прокомментировал свое состояние, сообщили в пресс-службе "1+1".
Читайте также"Танцы со звездами": кто покинул шоу после четвертьфинала (видео)
"Ночью пришлось ехать на рентген сразу после выступления. Перелома нет, но есть серьезный отек и боль все еще беспокоит, поэтому сегодня еду к врачу узкого профиля на осмотр, чтобы поставить точный диагноз", - прокомментировал свое состояние судья проекта.
"С рабочего графика я не выпадаю: съемки и сегодня, и завтра вечером - хорошо, что не танцевальные. И я думаю, что в воскресенье на "Танцах со звездами" я буду еще в лучшем настроении, чем был в прошлом эфире", - добавил Яма.
Травма Ямы на проекте "Танцы со звездами": что известно
В четвертьфинале шоу "Танцы со звездами" судья проекта Влад Яма травмировался. Это произошло во время его выступления с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком.
Позже в "историях" в Instagram танцовщик запостил видео, в котором сказал, что у него что-то случилось с пальцем. "Друзья, я в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает", - успокоил Яма поклонников.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram