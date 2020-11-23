Виктюку было 84 года / фото УНИАН
С Романом Виктюком в понедельник, 23 ноября, простятся в его родном Львове.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро. Панихида состоится в Театре юного зрителя, где Роман Виктюк сначала был актером, а затем и режиссером. Поминальное богослужение пройдет в церкви святого Андрея.
Похоронят актера на Лычаковском кладбище рядом с родителями.
Смерть Виктюка: что известно
- Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет от осложнений коронавируса.
- В Москве с актером попрощались в пятницу, 20 ноября, в театре, который режиссер основал почти четверть века назад.
- СМИ сообщали, что украинский народный артист Роман Виктюк умер в результате перенесенного инсульта.
Кто такой Роман Виктюк
- Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева и Вильнюса.
- В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.
- На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах Украины, России, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.
- Виктюк никогда не был женат, детей не имел. Отвечая на вопросы о личной жизни, он говорил, что у него какое-то время был роман с Валентиной Талызиной, был влюблен в Людмилу Гурченко. А на вопросы про детей отвечал, что ученики называют его папой.
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