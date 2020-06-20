Виктория Бекхэм взяла кредит на спасение своего бизнеса

В 2020 году бизнес приблизился к банкротству на фоне пандемии коронавируса.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм взяла 6,4 миллиона фунтов стерлингов (7,9 миллиона долларов) ради спасения своего бизнеса.

По данным источника, за последние четыре года бренд одежды Бекхэм понес убытки размером в 52 миллиона долларов, сообщает The Sun.

Кроме того, в 2020 году бизнес приблизился к банкротству на фоне пандемии коронавируса.

Собеседник издания отметил, что из-за прошлогодних убытков в 15 миллионов долларов Виктории Бекхэм пришлось взять многомиллионный кредит. Отмечается также, что Дэвид Бекхэм помогал бизнесу супруги — в 2019 году он вложил в бренд 20 миллионов долларов.

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Виктория Бекхэм выпускает одежду из денима, сумки, коллекции платьев и солнечных очков. Она также выпустила свою собственную линию аромата Intimately Beckham. В сотрудничестве с японским магазином Samantha Thavasa она произвела линию сумочек и драгоценностей. Кроме того, она выпустила два бестселлера: автобиографию и гид по стилю.

Вместе с супругом Дэвидом Бекхэмом Виктория запустила линию модной одежды и парфюма dVb (David and Victoria Beckham), которая является частью Beckham Brand Ltd.

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