Виктор Павлик довел до слез сеть видео с покойным сыном

7 августа сын певца умер от рака.

Украинский певец Виктор Павлик опубликовал в Instagram видео со своим покойным сыном, который в 21 год умер от рака.

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Артист сделал видео из архивных кадров. Там есть снимки как из детства Павла, так и из больницы, в которой он проходил курс лечения. На видео слышно, как парень говорит отцу, что любит его.

"Просто без слов", - написал Виктор.

Стоит отметить, что поклонники артиста всячески стараются поддержать его. Также они добавили, что это видео растрогало их до слез.

Как сообщал УНИАН, молодая жена Виктора Павлика прокомментировала смерть его 21-летнего сына.

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