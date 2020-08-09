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Виктор Павлик довел до слез сеть видео с покойным сыном

13:57, 09 августа 2020
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Виктор показал видео с сыном / instagram.com/viktorpavlik

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Артист сделал видео из архивных кадров. Там есть снимки как из детства Павла, так и из больницы, в которой он проходил курс лечения. На видео слышно, как парень говорит отцу, что любит его.

"Просто без слов", - написал Виктор.

Стоит отметить, что поклонники артиста всячески стараются поддержать его. Также они добавили, что это видео растрогало их до слез.

Просто без слів .... 😰

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