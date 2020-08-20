Вика из "НеАнгелов" сверкнула голой попой

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Виктория Смеюха опубликовала в Instagram фотографии с летнего отдыха.

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Девушка предстала в разноцветном раздельном купальнике. На снимке она лежит на надувном круге на животе. А ее попу видно крупным планом.

"Классные у вас персики", "О, умеешь порадовать глаз", "Просто куколка", "Я на солнышке лежу и никого не довожу", "Идеальная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич