Вика из "НеАнгелов" сверкнула голой попой
16:27, 20 августа 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Вика показала фото / instagram.com/vikanablack
Украинская певица Виктория Смеюха опубликовала в Instagram фотографии с летнего отдыха.
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Девушка предстала в разноцветном раздельном купальнике. На снимке она лежит на надувном круге на животе. А ее попу видно крупным планом.
"Классные у вас персики", "О, умеешь порадовать глаз", "Просто куколка", "Я на солнышке лежу и никого не довожу", "Идеальная", - написали фанаты.
Вика показала фото / instagram.com/vikanablack
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