Артист помог украинцу, который родом из Харькова.

Популярный украинский певец Юлик, настоящее имя которого Назарий Гук, спас украинца в Испании. Мужчина едва не утонул в море.

Артист сообщил об инциденте в своем Instagram. По его словам, он находится в Испании в рамках своего благотворительного тура. В перерыве между выступлениями певец прогуливался по набережной и увидел, что на помощь зовет мужчина. Как объяснил Юлик, это был Дмитрий - пожилой харьковчанин, который является священнослужителем.

Выяснилось, что украинец травмировал кожу. Дело в том, что Дмитрий страдает варикозом и он уже не мог самостоятельно выплыть из моря. Исполнитель прибежал на помощь и вызвал полицейских. На место также прибыла скорая.

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"Сегодня спас человека, который едва не утонул. Хорошо, что в заграничных благотворительных турах выучил немного испанского языка", - сообщил артист.

Врачи оказали первую медицинскую помощь харьковчанину и сейчас с ним все хорошо. Однако, по словам Юлика, ранение было глубоким и Дмитрий потерял много крови.

Что известно о Юлике

Исполнитель получил свою популярность благодаря сотрудничеству с известным певцом Дзидзьо. В составе группы Юлик выступал несколько лет, однако в 2017 решил начать сольную карьеру. Среди самых известных его песен "Цветы", "Просто обнять", "Пригорну".

Артист регулярно собирает деньги и проводит благотворительные концерты, чтобы помочь воинами ВСУ. Только за 2023 год звезда собрал 65 тысяч евро.

Напомним, ранее машину Юлика разбили в Варшаве. Мужчина признался, что с ним такое случилось впервые.

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