40-летний Денис Христов объяснил, почему часто отказывался от серьезных отношений.

Известный украинский ведущий, а сейчас волонтер, который эвакуирует украинцев из зоны боевых действий, Денис Христов впервые за долгое время рассказал о личной жизни. Знаменитость ответил, свободно ли его сердце сейчас.

По словам Дениса, он находился в долгих и серьезных отношениях с девушкой, имени которой раскрывать не хочет. Однако этот роман закончился. В подробности ведущий вдаваться не стал, потому что говорит, что ничего интересного в этих отношениях не было. Сейчас его сердце свободно, ведь времени на личную жизнь у Христова нет.

Более того, он признался, что не планирует в ближайшее время строить серьезные отношения, поскольку понимает, что с ним может что-то произойти из-за его работы в любой момент. Поэтому не хочет, чтобы его девушка страдала.

"У меня были очень долгие отношения, но я считаю, что это неинтересно, чтобы об этом рассказывать и показывать. Сейчас личной жизни нет, потому что таких долгих отношений я не завожу, и я говорю это женщинам. Потому что если что-то произойдет со мной, чтобы не было сложно это принимать", - подчеркнул телезвезда.

В то же время ведущий добавляет, что мечтает о настоящей любви и семье. Волонтер готов жениться и стать отцом, но все это будет возможным после окончания войны.

"Когда закончится война, то можно будет уже и свадьбу и все-все. Сейчас пока не время, но я очень хочу влюбиться, детей. Это обязательно будет, но сейчас война", - добавил Христов.

Напомним, ранее Денис Христов честно ответил, пойдет ли на фронт. Волонтер ответил, есть ли у него бронирование от мобилизации.

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