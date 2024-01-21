Исаенко говорит, что благодаря Киркорову захотел на сцену.

Известный украинский актер Андрей Исаенко, получивший признание после съемок в фильме "Киборги", рассказал, когда у него возникло желание попасть в телевизор и кто его к этому побудил.

В интервью УНИАН он признался, что еще в детстве увидел по телевизору Филиппа Киркорова, который вместе с Аллой Пугачевой пел "Зайка моя". Именно в этот момент у Исаенко возникло желание также стать известным.

"Тогда мы еще все вместе жили у бабушки. По телевизору шла какая-то передача, где Киркоров пел с Пугачевой песню "Зайка моя". Почему-то мне захотелось в телевизор. Я не знаю, почему на это повлиял именно Киркоров, не могу воспроизвести, что именно происходило в моей голове (смеется). Я просто помню тот момент, когда захотел стать известным", - поделился Исаенко.

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Он добавил, что лично так и не познакомился с Киркоровым, да и желания у него такого не было. Однако однажды он его все же случайно встретил.

"Я наткнулся на него, когда после университета ездил в Москву. Я встретился с ним возле какого-то ресторана, но не сразу понял, что это был именно он", - добавил Андрей.

Напомним, ранее известный продюсер рассказал еще одну историю о Киркорове, когда артисту во время гастролей в Киеве пришлось зашивать анус.

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