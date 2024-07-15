К счастью, обошлось без кровопролития.

Известный российский актер Артур Смольянинов, известный ролями в фильме "9 рота" и сериале "Самара", за границей наткнулся на россиянина и едва не поплатился за свою проукраинскую позицию.

Как сообщают российские СМИ, по дороге в аэропорт на актера с криками набросился неизвестный мужчина и обругал его нецензурной лексикой, а также назвал предателем и беспризорником.

Однако стычку удалось обойти, и мужчины разошлись в разные стороны, благодаря друзьям Смольянинова, которые разняли их.

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Известно, что Смольянинов с первых дней большой войны поддерживает Украину. За это в Россиии его признали "иноагентом".

Ранее актер поделился, что нередко общается со своими близкими друзьями из Украины, которые рассказывают об ужасах войны: постоянные воздушные тревоги, отключения света, ракетные атаки и многое другое. Все это, как заверил артист, и вызывает в нем ненависть к своим соотечественникам.

"У меня есть близкая подруга из западной Украины. Мы с ней разговариваем, и она говорит: "Сейчас, подожди, мне пишет мама - у них опять выключили свет". Или пишет подруга, которая не может подняться на 32-й этаж, потому что нет электричества. Или она рассказывает, как она выезжала из Мариуполя. И я понимаю, что к людям с той стороны фронта я ничего, кроме ненависти, не испытываю", - рассказывал актер.

Напомним, ранее звезда "Красной шапочки" вызверилась на Смольянинова, который осудил войну.

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