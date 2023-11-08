В новом сезоне будут кадровые изменения.

Уже этой весной зрители будут наслаждаться новым сезоном юмористического шоу "Рассмеши комика". Теперь народная развлекательная программа будет выходить на Новом канале.

Одним из комиков, которых нужно будет рассмешить участнику, станет телеведущая Леся Никитюк, которая неоднократно говорила, что это шоу стало для нее путевкой в жизнь.

"Я принимала участие в нем четыре раза, до сих пор помню все шутки. Когда только придумали этот формат, то подтягивали на кастинг всех КВНщиков. Тех, кто умеет шутить и радовать людей. Мы тогда уже лет пять вели свою деятельность, поэтому и пошли на кастинг и прошли его. Выступили, заработали 20 тысяч гривень, в следующий раз 50. А через восемь лет пришли еще раз и заработали деньги, переданные в Хмельницкий, в детскую больницу. Я очень надеюсь, что в этом сезоне "Рассмеши комика" мы откроем новые лица в мире украинского юмора", - делится впечатлениями Никитюк.

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Напомним, что по правилам шоу принять участие может как один комик, так и дуэт или даже трио. Формат юмора тоже свободен. Можно зачитать стендап, набор приготовленных шуток, юмористические скетчи или продемонстрировать импровизацию.

Выступления участников проходят в пять этапов по 60 секунд. Когда во время любого из них претенденту на приз удается вызвать заветную улыбку, он имеет право отказаться от дальнейшей борьбы и забрать свой текущий выигрыш. Если сражаться до конца, можно заработать кругленькую сумму – 50 тысяч гривень. Но если в последнем раунде комики останутся ранодушными, участник уходит из шоу ни с чем.

Напомним, ранее стало известно, будет ли 13 сезон проекта "Холостяк".

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