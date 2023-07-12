Прыжки на батуте могли обернуться для нее серьезной травмой.

Украинская телеведущая, известная по программе "Аферисты", Елена-Кристина Лебедь упала с высоты. К счастью, она не травмировалась.

Так, Лебедь опубликовала в своем блоге в Instagram видео, на котором она прыгала на батуте в желтом длинном платье. Знаменитость так увлеклась процессом, что не заметила, что оказалась на краю бабута. В итоге она свалилась с него на землю.

"Допрыгалась. А вы так умеете?" - спросила у поклонников Лебедь.

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Поклонники с юмором восприняли падение телеведущей. Вот что они написали:

"Делайте такое упражнение два раза в день и спина болеть не будет"

"Сейчас все напишут: "Нужно больше кушать""

"Элегантное падение"

"Будьте осторожны, пожалуйста. Это, конечно, прикольно и весело, но и травматично"

"А я то думаю, что за землетрясение было, а это Елена-Кристина Лебедь попрыгала"

Кто такая Елена-Кристина Лебедь

Телеведущая родилась в Херсоне, с детства обожала адреналин. В зрелом возрасте сохранила тягу к приключениям, ведь ее работа связана с риском для жизни. С 2011 года Елена-Кристина Лебедь начала вести передачи, цель которых – раскрыть мошеннические схемы. Телезрители видят разложенные по полочкам махинации и поэтому знают, чего остерегаться.

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