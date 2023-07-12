Украинская телеведущая, известная по программе "Аферисты", Елена-Кристина Лебедь упала с высоты. К счастью, она не травмировалась.
Так, Лебедь опубликовала в своем блоге в Instagram видео, на котором она прыгала на батуте в желтом длинном платье. Знаменитость так увлеклась процессом, что не заметила, что оказалась на краю бабута. В итоге она свалилась с него на землю.
"Допрыгалась. А вы так умеете?" - спросила у поклонников Лебедь.
Поклонники с юмором восприняли падение телеведущей. Вот что они написали:
- "Делайте такое упражнение два раза в день и спина болеть не будет"
- "Сейчас все напишут: "Нужно больше кушать""
- "Элегантное падение"
- "Будьте осторожны, пожалуйста. Это, конечно, прикольно и весело, но и травматично"
- "А я то думаю, что за землетрясение было, а это Елена-Кристина Лебедь попрыгала"
Кто такая Елена-Кристина Лебедь
Телеведущая родилась в Херсоне, с детства обожала адреналин. В зрелом возрасте сохранила тягу к приключениям, ведь ее работа связана с риском для жизни. С 2011 года Елена-Кристина Лебедь начала вести передачи, цель которых – раскрыть мошеннические схемы. Телезрители видят разложенные по полочкам махинации и поэтому знают, чего остерегаться.